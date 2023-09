Każdy może dostać takiego maila. Uważaj, by nie paść ofiarą oszustów

Dołączony do maila plik w formacie .pdf ma zawierać szczegóły istotne dla odbiorcy. W praktyce jednak "dokument" ma przyczynić się do zainstalowania na urządzeniu ofiary złośliwego oprogramowania. CERT Polska zauważa, że jest to GuLoader. Portal ISB Tech, który powołuje się na firmę Check Point Software zauważa z kolei, że to jedno z najpopularniejszych zagrożeń wykorzystywanych przeciwko polskim firmom i użytkownikom.