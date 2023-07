Jesteś klientem PKO? Uważaj na nowe oszustwo

To, co powinno na pierwszy rzut oka zwrócić uwagę, to adres strony podany w wiadomości. Domena .pw jest pierwszym sygnałem, który sugeruje, że SMS może być próbą oszustwa. Po kliknięciu w link, użytkownikowi wyświetla się strona, która zachęca do zainstalowania aplikacji. Nie do końca starannie przygotowany portal ma za zadanie dodać do menu głównego telefonu "aplikację" banku. Skrót uruchamia okno, w którym znajduje się miejsce do podania danych logowania do konta PKO (login i hasło).