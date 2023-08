Atak na pieniądze Polaków. Klienci kilku banków na celowniku

Cyberprzestępcy znów postawili na atak phishingowy, w których wykorzystywane są linki do niebezpiecznych stron. Często do złudzenia przypominają one prawdziwe linki prowadzące do oficjalnych stron banków. W tym przypadku CSIRT KNF opublikował infografikę prezentującą wszystkie fałszywe domeny, na które powinni uważać klienci wymienionych banków. Cyberprzestępcy chcą wyłudzić dane logowania, a następnie wykraść pieniądze.