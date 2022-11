Atak przez Messengera. Twój "znajomy" może być oszustem

Korzystając z Facebook Messengera można paść ofiarą oszustów - będąc przekonanym, że rozmawia się ze znajomym. To skutek przejęcia danych logowania do czyjegoś konta, co dotyczy najczęściej użytkowników bez włączonego uwierzytelniania dwuetapowego, w skrócie znanego jako 2FA.