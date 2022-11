SMS o paczce. 6 numerów, z których możesz dostać wiadomość

Fałszywy SMS o paczce może trafić do każdego w dowolnym momencie, a oszuści wykorzystują coraz bardziej nietypowe metody. Ostatnio odnotowaliśmy kilka zgłoszeń, z których wynika, że wiadomości są wysyłane nawet w środku nocy (aby wykorzystać potencjalny brak czujności odbiorcy) lub kilka razy z rzędu z różnych numerów - zapewne celem zasugerowania, że sprawa jest pilna.

Wszystkie te sztuczki nie powinny jednak usypiać czujności odbiorców. SMS-y sugerujące konieczność dopłaty niewielkiej kwoty do paczki czy zamówienia to próby wyłudzenia pieniędzy, a w praktyce kradzieży wszystkich oszczędności. Zawarte w treści linki prowadzą do fałszywych serwisów szybkich płatności, gdzie ofiara - będąc przekonana, że loguje się na swoje konto, by dopłacić niewielką kwotę - w praktyce przekazuje login i hasło atakującym. Wówczas to oni logują się do bankowości ofiary i podejmują próbę kradzieży pieniędzy, na tym etapie najczęściej udaną.

Wiadomość o paczce - numery, z których można dostać SMS

Do naszej redakcji spływają zgłoszenia od czytelników, którzy wskazują numery, z których dostali podobne wiadomości SMS o paczce. Należy pamiętać, że atakujący wykorzystują coraz większą bazę numerów, ale niekiedy oszustwa SMS-owe są realizowane z tych samych numerów od dłuższego czasu. Na te znane warto więc szczególnie uważać lub dodać je do czarnej listy w telefonie, by zabezpieczyć się na przyszłość.

Tylko w ostatnim czasie spłynęły do nas zgłoszenia, z których wynika, że SMS-y o paczce przychodzą do Polaków między innymi z numerów: +48 725 711 276

+48 725 715 873

+48 725 812 801

+48 726 191 581

+48 726 192 752

+48 726 192 755

SMS o paczce - jak się zachować?

Po otrzymaniu wiadomości SMS o rzekomej niedopłacie do paczki, radzimy przede wszystkim nie działać pochopnie i nie klikać załączonego linka. Niemal na pewno jest to próba oszustwa, więc co do zasady wiadomość należy zignorować. Można ją również wysłać do analizy bezpieczeństwa do zespołu z CERT Polska.

Jeśli odbiorca SMS-a o paczce faktycznie ma wątpliwości, czy jego zamówienie zostało właściwie opłacone, radzimy na własną rękę skontaktować się z przewoźnikiem lub nadawcą paczki by ustalić, czy jest z nią jakiś problem, informując o otrzymanej wiadomości SMS. W znakomitej większości przypadków - jeśli nie we wszystkich - tego typu wiadomość to oszustwo i próba kradzieży pieniędzy.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl