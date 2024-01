Audacity: jak usunąć wokal z piosenki?

Audacity daje możliwość łatwego usuwania wokalu z niemal dowolnej piosenki, co przyda się, by stworzyć utwór do "domowego karaoke". Operacja ta nie wymaga specjalistycznej wiedzy i wykonana może być przez każdego w domowym zaciszu. Tłumaczymy, jak to zrobić w kilku krokach.