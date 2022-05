MacOS: jak usunąć pozostałości po programie?

Szukając pozostałości po usuniętych programach w macOS mamy dwie możliwości - możemy poszukać ich samodzielnie, korzystając z kilku trików albo zaufać gotowym rozwiązaniom służącym do czyszczenia systemów. Niezależnie od wybranej opcji, należy mieć na uwadze, że żadna z nich nie jest idealna i niesie ze sobą inne zagrożenia.

W pierwszej kolejności, po odinstalowaniu danego programu z macOS, użytkownik powinien sprawdzić zawartość folderu Dokumenty. To tam, w przypadku wielu gier i programów, można znaleźć pliku zapisu, nagrania czy wykonane zrzuty ekranu. Wybrane aplikacje mogą tam przechowywać także dodatkowe pliki pobrane z internetu lub dodatki, które zostały doinstalowane przez użytkownika.

Drugą czynnością powinno być skorzystanie z wbudowanej w macOS-a wyszukiwarki plików. Będąc na Biurku, użytkownik może wcisnąć kombinację klawiszy Command + F by uruchomić okno z wyszukiwarką systemową. Wpisując nazwę usuniętego programu, mamy spore szanse odszukać ewentualne pozostałości po nim. To także doskonała okazja do przeszukania macOS-a w poszukiwaniu zbędnych plików, o których pamiętamy, że gdzieś je zapisaliśmy, ale nie wiemy już gdzie.