Ok. godz. 17 liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector.pl ponownie wzrosła i to do rekordowych wartości (powyżej 400). To znak, że albo awaria nabiera na sile, albo też więcej osób w ostatnim czasie próbowało uzyskać dostęp do bankowości elektronicznej (co – biorąc pod uwagę godzinę – jest wysoce prawdopodobne).