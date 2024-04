Aplikacja Banku Millennium jest chwilowo niedostępna dla klientów. Do serwisu downdetector spłynęło w kilka chwil ponad 2400 zgłoszeń o awarii . Większość klientów zgłasza problem z aplikacją mobilną i logowaniem. W redakcji również nie udało nam się zmusić aplikacji do współpracy. Program wyświetla informację o chwilowej przerwie. Trudno szacować, jak długo może potrwać.

Zgodnie z informacją z serwisu downdetector, utrudnienia dotyczą klientów z wielu miast w Polsce. Problem z logowaniem do aplikacji nasilił się około godziny 11:00. Równocześnie nic nie wskazuje na to, by podobne utrudnienia dotyczyły logowania do bankowości internetowej Banku Millennium przez przeglądarkę. Klienci, którzy muszą pilnie uzyskać dostęp do swoich środków i zlecić przelewy, mogą po prostu skorzystać z komputerów.