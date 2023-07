O problemach u wiodących operatorów komórkowych dowiadujemy się z serwisu downdetector. Najwięcej raportów spłynęło od rana w kontekście Orange - w chwili tworzenia niniejszego tekstu liczba zgłoszeń utrzymuje się na poziomie kilkuset i większość z nich dotyczy problemów z dostępem do internetu stacjonarnego. Co ciekawe, zgodnie z mapą zgłoszeń raporty nie spływają z konkretnego rejonu kraju - co mogłoby sugerować lokalną usterkę, ale z większości dużych miast.