Bezkompromisowa wydajność? Tylko z tymi podzespołami!

W świecie komputerów istnieje pewna granica, którą nazywamy opłacalnością. Poniżej tej granicy znajdują się komponenty najtańsze i najmniej wydajne, a powyżej najdroższe i najwydajniejsze. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z niższym stosunkiem ceny do jakości, a jedyną różnicą jest to, co akurat poświęcamy. W przypadku najmocniejszych podzespołów jest to cena, jaką musimy zapłacić za nieco wydajniejszy sprzęt i z tego też powodu decydują się na niego jedynie najwięksi entuzjaści sprzętu komputerowego, dla których dodatkowe kilka tysięcy złotych nie gra tak istotnej roli jak nierzadko zaledwie jednocyfrowy wzrost wydajności.

Oczywiście jest to normalne, ponieważ już od zarań dziejów za najbardziej wypasiony sprzęt płaciło się najwięcej pieniędzy. Tak wydajny komputer przeznaczony jest dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy chcą uzyskać w grach komputerowych jak najlepszą płynność wyświetlanego obrazu, a przy tym nie iść na kompromis, jeśli chodzi o doznania wizualne. Sami na pewno mieliście z tym styczność i syndrom "grania na ultra" tak po prostu nie odejdzie.

Powered by MSI, czyli piekielnie wydajny komputer do gier

Niewątpliwą zaletą przy wyborze konkretnych podzespołów jest to, że można trzymać się produktów jednej marki i skorzystać z benefitów, jakie taki scenariusz gwarantuje. Przede wszystkim chodzi o zarządzanie zasobami za pomocą jednej, dedykowanej i autorskiej aplikacji, którą w wypadku MSI jest MSI Center. Dodatkowo można tam synchronizować podświetlenie LED RGB, czyli skorzystać z dobrodziejstw Mystic Light. MSI jest jednym z liderów, jeśli chodzi o sprzęt komputerowy i w jego portfolio znaleźć możemy znakomitej jakości płyty główne, jeden z najlepszych wariantów konkretnych modeli kart graficznych, stylowe i funkcjonalne obudowy, wysokowydajne dyski SSD i tak naprawdę wszystko to, co nie jest pamięcią RAM i procesorem.

Przeglądając ofertę MSI zapewne natrafimy na oznaczenia MAG, MPG i MEG. Są to segmenty, do których skierowane jest konkretne urządzenie. MAG (A oznacza Arsenal) to oznaczenie dla podstawowej, budżetowej jednostki. MPG natomiast (P oznacza Performance) to średnia półka, a MEG (E oznacza Enthusiast) to najbardziej wypasiony sprzęt, jaki oferuje producent i jest on skierowany dla najbardziej wymagających użytkowników.

Jaki procesor do komputera gamingowego?

Najwydajniejszy komputer gamingowy powinien być wyposażony w najmocniejszy procesor do gier. Takowym niewątpliwie jest Intel Core i9-12900K. Najnowsza rodzina Alder Lake garściami czerpie z budowy hybrydowej, dlatego w przypadku opisywanego CPU otrzymujemy do dyspozycji aż 16 rdzeni (8 rdzeni wydajnych i 8 rdzeni energooszczędnych) oraz 24 wątki. Rdzenie P, czyli wydajne, taktowane są zegarem dobijającym do 5,2 GHz, co pozwoli utrzymać najwyższą możliwą wydajność w grach wideo oraz zastosowaniach profesjonalnych.

Jaka karta graficzna do gier?

Jeśli składamy najwydajniejszy komputer do gier, wzrok powinniśmy kierować ku jednej karcie graficznej, czyli NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. My wybraliśmy jedną z najlepszych wersji, czyli MSI Suprim, której chłodzenie zagwarantuje nie tylko optymalne temperatury, ale również bardzo niski poziom hałasu oraz wsparcie dla podświetlenia RGB LED. GeForce RTX 3090 Ti to aktualnie najwydajniejsza karta graficzna na rynku, która z powodzeniem może zostać wykorzystana do gier w rozdzielczości 4K. Wspiera ona śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, a dzięki rdzeniom Tensor, wykorzystać możemy dobrodziejstwa technologii DLSS w kompatybilnych grach, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększymy płynność wyświetlanego obrazu.

Jaka płyta główna do mocnego komputera?

Prawda jest taka, że najwyższą możliwą wydajność mogą zagwarantować również płyty główne ze średniej półki cenowej, ale jeśli składamy akurat najwydajniejszy i po prostu najlepszy komputer, warto postawić na równie dobrą płytę główną, która nie tylko zapewni procesorowi pokroju Core i9-12900K optymalne warunki niezależnie od ustawionego limitu mocy, ale również możliwość rozbudowy w przyszłości i bezkompromisową funkcjonalność. Taką płytą jest niewątpliwie MSI MEG Z690 Ace. Na jej pokładzie znajdziemy bardzo wydajną (19+1+2-fazową, 105 A) i chłodzoną sekcję zasilania pozwalającą rozwinąć skrzydła dowolnej jednostce centralnej, kompatybilność z najnowszą pamięcią RAM DDR5, pełny radiator ze wstawkami z 24-karatowego złota, dwa porty Thunderbolt 4 USB-C (40 Gb/s) dla bezkompromisowej łączności, WiFi 6E, pięć slotów na superszybkie dyski SSD M.2 z dedykowanym radiatorem utrzymanym w kolorystyce czerni i złota, slot PCIe 5.0, aż 8 USB 3.2 (w tym USB-C), dwa porty LAN 2,5G i zintegrowaną kartę dźwiękową ALC4082. Po prostu – bez kompromisów.

Jaka pamięć RAM?

Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Z tego też względu, wybierając procesor Intel Core i9-12900K, zdecydowaliśmy się na płytę główną wspierającą standard pamięci RAM DDR5 i postawiliśmy na jeden z najwydajniejszych aktualnie zestawów Patriot Viper Venom RGB 2x 16 GB 6200 MHz CL 40. Zestaw ten składa się z dwóch modułów, dlatego otrzymamy tryb Dual Channel, ale to nie wszystko. W środku znajdziemy bowiem kości pamięci Hynix, które w zestawie DDR5 prezentują najlepsze możliwości OC. Entuzjaści sprzętu komputerowego nie będą zawiedzeni, ponieważ zestaw w tej konfiguracji potrafi pracować nawet z nastawami DDR5-6200 CL 34.

Jaki dysk do komputera?

Technologia dysków PCIe 5.0 aktualnie raczkuje i na rynku nie możemy znaleźć konkretnych produktów skierowanych na segment konsumencki. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się postawić na drugi najlepszy rodzaj, czyli M.2 PCIe 4.0, a dokładnie na piekielnie wydajny MSI Spatium M480 w wersji 1 TB. Dysk ten prezentuje bardzo dobrą wydajność zarówno w testach syntetycznych, jak i rzeczywistych. Liczyć można na transfery rzędu 7000 MB/s i 5500 MB/s odpowiednio dla odczytu i zapisu danych. MSI udziela na niego 5-letniej gwarancji limitowanej współczynnikiem TBW na poziomie 700 TB, dlatego tak trwałe urządzenie spełni założenia nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Jaki zasilacz?

Tak wydajne i zarazem prądożerne podzespoły muszą być odpowiednio zasilane. Z tego też powodu postawiliśmy na MSI MPG A1000W, czyli 1000-watową jednostkę z certyfikatem 80+ Gold. Zasilacz zbudowano w oparciu o japońskie kondensatory certyfikowane do pracy nawet w temperaturze 105 C, co zapewni długą żywotność oraz solidną wydajność zasilacza w każdych warunkach. Jednostka jest w pełni modularna i podpiąć do niej możemy aż 7 przewodów PCIe 6+2. Oprócz tego znalazło się miejsce na pełen pakiet zabezpieczeń i cichy wentylator, a producent jest tego sprzętu tak pewny, że udziela na niego aż 10-letniej gwarancji.

Jakie chłodzenie?

Intel Core i9-12900K to jedna z najbardziej prądożernych jednostek. Tryb PL2 (Power Limit 2) pozwala procesorowi pobrać nawet 241 W mocy, dlatego zwykłe coolery nie spełnią tak wysokich wymagań. Z tego też powodu postawiliśmy na chłodzenie wodne, a dokładnie MSI MEG Coreliquid S360. Zestaw wyposażono w radiator 360 mm, trzy ciche wentylatory 120 mm MEG Silent Gale P12 oraz pompę wbudowaną w blok. Oprócz bardzo wysokiej wydajności chłodzenie oferuje wyświetlacz LCD, na którym możemy pokazywać informacje o sprzęcie, odtwarzać GIF-y i pliki MP4 oraz wyświetlać zdjęcia, teksty i aktualizowane na bieżąco informacje pogodowe. W oprogramowaniu MSI Center możemy zatem uzyskać pełną personalizację i już nie chodzi tu tylko o synchronizację oświetlenia przy pomocy Mystic Light.

Jaka obudowa?

Tak wydajne podzespoły muszą oddychać, dlatego postawiliśmy na obudowę, która nie tylko świetnie zaprezentuje się na biurku, ale również zapewni optymalne warunki pracy zainstalowanym w środku komponentom. MSI MPG Velox 100P Airflow została zaprojektowana z myślą o tym, by zainstalowane w środku prądożerne podzespoły mogły oddychać. Zamontować możemy tutaj kartę graficzną o długości 380 mm oraz dwie chłodnice 360 mm na froncie i topie, dlatego nie zabraknie możliwości personalizacji układu z chłodzeniem Coreliquid S360. Fabrycznie zainstalowano w obudowie cztery wentylatory (3 na froncie oraz 1 z tyłu) i jeśli dorzucimy dodatkowo radiator na górze, zapewnimy niezrównany przepływ powietrza w środku. Na froncie Velox 100P Airflow znajdują się dodatkowo trzy nowoczesne porty USB – 2x USB 3.2 Gen 1 typu A oraz 1x USB 3.2 Gen 2x2 typu C. Trzeba przyznać, że dzięki wsparciu dla podświetlenia RGB obudowa wraz z komponentami zaprezentuje się fenomenalnie na każdym stanowisku gracza.

Wydajny komputer do gier od MSI? Jasna sprawa!

Jak widać w ofercie MSI znaleźć można naprawdę wydajne podzespoły, które z powodzeniem można użyć w najlepszym komputerze do gier. GeForce RTX 3090 Ti w wersji Suprim to bezkompromisowa wydajność i cisza absolutna, płyta główna MSI MEG Z690 Ace zapewni niezrównaną jakość wykonania i wysoką funkcjonalność, obudowa idealne warunki wewnątrz, a zasilacz bez problemu obsłuży każdy sprzęt, nawet przy maksymalnym overclockingu. A zatem czy warto? Jeśli szukamy bezkompromisowej wydajności – jak najbardziej. To znakomity sprzęt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników – nie tylko graczy.