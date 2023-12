BIK każe uważać na SMS-y. "Wniosek kredytowy na etapie analizy"

Biuro Informacji Kredytowej ostrzega o próbach podszywania się pod BIK w wiadomościach SMS. Ktoś wykorzystuje markę i rozsyła do losowych osób SMS-y z fałszywymi informacjami o wnioskach kredytowych i zapowiada kontakt telefoniczny z pracownikiem banku. BIK apeluje o ostrożność, bowiem do ofiary zadzwoni oszust chcący wyłudzić dane do bankowości.

BIK rozesłał do użytkowników serwisu ostrzeżenie e-mail przybliżające szczegóły obserwowanego ataku rozpoczynającego się od fałszywej wiadomości SMS, w której ktoś podszywa się pod Biuro Informacji Kredytowej. Wiadomość, która trafia do losowych osób zwykle jest następującej treści: "Twój wniosek kredytowy już na etapie analizy, wkrótce będziesz miał kontakt z banku". BIK podkreśla, że nigdy nie wysyła SMS-ów z informacją o nadchodzącym kontakcie z banku. Jest to próba wyłudzenia danych.

Pomijając SMS-ową zapowiedź połączenia głosowego z banku, od tego momentu atak podszywających się pod BIK przybiera schemat typowego oszustwa "na pracownika banku". Ofiara odbierze telefon od oszusta, który poda się za bankowca i będzie manipulować rozmową, by nakłonić ofiarę do instalacji oprogramowania do zdalnej kontroli komputera lub telefonu, bądź wprost wyłudzi dane logowania do bankowości.

Należy pamiętać, by nie podejmować takich rozmów i nigdy nie wykonywać instrukcji, które podaje "bankowiec" przez telefon. Przejęcie danych osobowych i logowania do bankowości może prowadzić nie tylko do wyprowadzenia środków z konta, ale i zaciągnięcia nowej pożyczki na dane ofiary. Po odebraniu podobnej rozmowy najlepiej jest od razu się rozłączyć, a następnie samemu skontaktować z infolinią banku - po odczekaniu 30 sekund, jak radzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl