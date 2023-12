SMS o paczce z numeru 506579552. Może trafić do każdego

Wszystkie te przykłady SMS-ów łączy wspólny mianownik - załączony w treści link (zwykle skrócony), który prowadzi do fałszywej strony z formularzem , gdzie wyłudzane są przynajmniej dane osobowe, jeśli nie login i hasło do bankowości internetowej lub numer karty płatniczej, na przykład pod pretekstem potwierdzenia danych.

SMS o paczce , który może zostać wysłany między innymi z numeru 506579552, zwykle jest źródłem wielu kłopotów, zwłaszcza bezpośrednio przed świętami. Oszuści wykorzystują gorączkę grudniowych zakupów i rozsyłają masowo fałszywe SMS-y do losowych osób , licząc na to, że trafią na łatwowierną ofiarę, która zdecyduje się zareagować na wiadomość. Treść SMS-a sugeruje zwykle konieczność:

SMS o paczce z numeru +48506579552 trafił do naszego czytelnika Marka, który zgłosił nam go przez formularz. Jak widać, w tym przypadku oszust sugeruje konieczność zaktualizowania adresu dostawy, który miał być niekompletny. To oczywiście zmyślona historia, której jedynym celem jest skłonienie odbiorcy SMS-a do kliknięcia skróconego łącza. W ten sposób można umożliwić atakującemu nawet kradzież pieniędzy z konta.