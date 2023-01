CBZC ostrzega Polaków. "Rozłącz się, odczekaj minimum 30 sekund"

W praktyce chodzi o spoofing telefoniczny - oszustwo polegające na podmianie identyfikatora dzwoniącego , w wyniku czego w telefonie może wyświetlić się autentyczny numer infolinii danej instytucji. Problem jest jeszcze poważniejszy, gdy użytkownik ma zapisany numer np. do swojego banku w książce telefonicznej w smartfonie. Wtedy zobaczy na ekranie, że dzwoni do niego właśnie bank i zapewne nie będzie podejrzewać, że w praktyce to tylko oszust.

Podczas rozmowy, poza fałszywymi deklaracjami, że pieniądze są w jakiś sposób zagrożone, pojawia się często wątek przekazywania środków na techniczne konto oraz instalacji aplikacji do zdalnego dostępu, takich jak AnyDesk czy TeamViewer . To sygnały, które powinny zwrócić czujność ofiary.

Jeśli rozmowa wyda się podejrzana, warto zastosować się do polecanej przez CBZC zasady: "Rozłącz się, odczekaj minimum 30 sekund". Po tym czasie należy samodzielnie zadzwonić do danej instytucji (dla bezpieczeństwa ręcznie wybierając numer z klawiatury, zamiast "oddzwaniać" z historii połączeń) i opowiedzieć, co zaszło - tylko tak będziemy mieć pewność, że rozmawiamy z autentycznym pracownikiem. Warto zapytać, czy na naszym koncie faktycznie wystąpiła dziwna aktywność. Jeśli poprzedni telefon był próbą oszustwa, dowiemy się zapewne, że wszystko to było tylko zmyśloną historią.