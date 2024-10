BSOD w Windows 11 24H2. Microsoft potwierdza

Do tego czasu Windows 11 nie zaproponuje instalacji wydania 24H2 w komputerach, gdzie działa opisywana aplikacja, by zminimalizować ryzyko wystąpienia problemu. Microsoft zaleca więc użytkownikom, by nie omijali tego zabezpieczenia we własnym zakresie - co jest możliwe z zastosowaniem na przykład Asystenta instalacji Windows 11 czy narzędzia Media Creation Tool w celu wymuszenia instalacji nowej wersji.