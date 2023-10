Budowa Windows NT: jak przebiega komunikacja?

Sercem NT i jedną z głównych cech odróżniających go od Linuksów jest mechanizm komunikacji międzyprocesowej z obsługą sieci, czyli DCOM RPC. Składniki systemowe w NT są zdefiniowane jako obiekty COM, z którymi można wdawać się w interakcję programistycznie, także skryptowo (przez Visual Basic i PowerShell). Zarządzanie systemem NT polega właśnie na konfigurowaniu stosownych opcji w obiektach COM. Protokołem komunikacji jest MSRPC. To na nim oparta jest cała komunikacja domenowa oraz wiele mechanizmów sieciowych. Odpytywanie zdalnych komputerów np. o usługi oraz zdalne konfigurowanie ich za pomocą MMC przebiega właśnie za pomocą RPC. Jest to także, wraz z OLE, jeden z mechanizmów komunikacji międzyprocesowej (wymiana komunikatów) o zasięgu lokalnym.