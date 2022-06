Windows nigdy nie usunie swoich przestarzałych składników

Zatem Internet Explorera spotkała śmierć, ale jedynie pozorna. Silnik MSHTML oraz wszystkie wywiedzione z niego technologie, jak HTA, CHM i dziesiątki innych, dalej będą działać. Usunięcie IE z Windowsa jest niemożliwe. Choć sam system poradzi sobie bez niego (co w czasach XP było nie do pomyślenia), przestanie działać zaskakujący i pokaźny zbiór oprogramowania.

Czy jest więcej składników potraktowanych jak IE? Tak, na przykład Edge UWP , czyli "ten poprzedni". Usunięcie go z systemu także polega na zlikwidowaniu aplikacji okienkowej, ale sam silnik pozostaje w systemie celem zapewnienia zgodności z aplikacjami WinRT/UWP/WinJS. Nie będzie rozwijany i raczej nikt nie będzie w nim szukał dziur, ale Microsoft będzie musiał go obsługiwać jeszcze przez wiele lat.

Innym przykładem, starszym acz istotnym, jest Host Skryptów (WSH). Język Visual Basic Script (VBS), przez pewien czas będący wszechstronnym rozwiązaniem do zarządzania systemem, automatyzacji zadań i aktywacji elementów na stronach WWW, dziś służy tylko do uruchamiania starych skryptów.

Kolejne wersje Windowsów stopniowo zastępują Panel Sterowania swoimi kontrolkami, ale Panelu nie da się usunąć z systemu ze względu na obsługę CPL oraz wiele przestarzałych interfejsów, których przeniesienie do okna Ustawień byłoby zbyt kosztowne. Panel Sterowania dołączy do grona zamrożonych funkcji, ale wraz z nim - całkiem możliwe - do cyfrowego czyśćca trafi "drugi panel", czyli Microsoft Management Console. Windows nie ma bowiem dwóch panel sterowania, a co najmniej cztery.