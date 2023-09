CBZC prosi o kontakt. Szuka 20 tys. poszkodowanych

CBZC zatrzymało trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w ramach której oszukano ponad 20 tys. osób na łączną kwotę ponad 90 mln złotych . Policja ustaliła, że podejrzani nakłaniali do fałszywych inwestycji w pakiety reklamowe (tzw. AdPaki) oraz umożliwiali zarabianie dodatkowych pieniędzy po wprowadzeniu w strukturę kolejnych użytkowników. Jak podaje Policja, wszystko realizowano z wykorzystaniem internetowych platform FutureNet oraz FutureNet AdPro .

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego CBZC zatrzymało trzy osoby w kraju oraz zabezpieczyło majątek o wartości ponad 20 mln złotych - między innymi pod postacią kryptowalut. Dwie osoby są także poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania. CBZC podaje, że wspomniane 20 tys. poszkodowanych to tylko osoby z Polski. FutureNet był platformą działającą także poza granicami kraju, wobec czego wszystkich poszkodowanych jest znacznie więcej.

W związku z wykrytym przestępstwem Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości szuka wszystkich poszkodowanych. Policjanci apelują, by osoby, które dokonały inwestycji na platformie FutureNet kontaktowały się bezpośrednio z Zarządem CBZC we Wrocławiu lub Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu bezpośrednio w siedzibie, bądź na podany adres e-mail: powro.sprawafuturenet@prokuratura.gov.pl.