CBZC rozbiło grupę przestępczą. Odzyskano mienie za 770 tys. zł

Jak podaje CBZC, przestępcy wyspecjalizowali się w atakach metodą BEC. To rodzaj phishingu, którego istotą jest podmiana numerów kont na dokumentach rozliczeniowych i wysyłanie ich w formie e-maili do spółek , które prowadzą interesy z danymi podmiotami.

Chociaż opisywana grupa przestępcza skupiała się na atakowaniu firm (a to co do zasady pozwala liczyć na wyższe zyski), wykorzystywała przy tym phishing, czyli metodę ataku, z którą na co dzień mogą się zetknąć także prywatne osoby. Przypominamy więc, by sprawdzając pocztę e-mail każdorazowo pamiętać, aby: