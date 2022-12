Do Polaków trafiają masowo wiadomości e-mail, w których ktoś podszywa się pod Krajową Administrację Skarbową. Z treści fałszywej wiadomości wynika, że "pozytywnie rozpatrzono wniosek o zwrot podatku". Odbiorca jest zachęcany do kliknięcia linku, aby odebrać pieniądze, ale to początek kłopotów.