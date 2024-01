Dostałeś SMS o energii elektrycznej? CBZC zatrzymało 21 oszustów

Fałszywe wiadomości SMS rozsyłane przez zatrzymanych wpisywały się w znany wszystkim schemat: oszuści informowali o rzekomej konieczności uiszczenia opłaty za energię elektryczną lub dopłaty do paczki . Fałszywe linki zawarte w wiadomościach SMS kierowały na spreparowane serwisy logowania do bankowości , za pośrednictwem których wyłudzano loginy, hasła oraz dane poszkodowanych. W ten sposób zatrzymani zawierali umowy na kredyty oraz wyprowadzali środki z kont poszkodowanych.

CBZC przypomina wszystkim, by na bieżąco uważać w przypadku otrzymywanych wiadomości SMS. Wszystkie komunikaty rozsyłane w ten sposób mogą być fałszywe, a machinalne klikanie linków może prowadzić do sporych strat. Jeśli poszkodowany trafi w ten sposób na spreparowaną stronę logowania do bankowości, jego dane najpewniej wprost odczytają oszuści. To otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy z konta bankowego.