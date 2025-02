CERT Orange ostrzega klientów PKO BP

CERT Orange apeluje do klientów PKO BP, by uważali na sponsorowane posty na Facebooku. Mogą w ten sposób trafić na fałszywą promocję związaną z "kartą paliwową Orlenu". Oszuści próbują za jej pomocą wyłudzić dane logowania do bankowości internetowej, co doprowadzi do kradzieży pieniędzy.