Reguła 30 sekund. Sposób na spoofing telefoniczny

CBZC regularnie ostrzega przed oszustami, którzy udają funkcjonariuszy policji, pracowników banków, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego czy Związku Banków Polskich. Wskazują oni, że potrzeba pilnego "działania na koncie bankowym" jest niezbędna, by ochronić się przed podejrzaną działalnością. To typowe elementy socjotechniczne - podszycie pod znaną instytucję, a później wywołanie strachu.

W przypadku podejrzeń co do rozmowy telefonicznej, warto zastosować się do zalecenia CBZC: "Rozłącz się, odczekaj minimum 30 sekund." Następnie dobrze jest samodzielnie zadzwonić do odpowiedniej instytucji, ręcznie wpisując numer zamiast oddzwaniania, i wyjaśnić całą sytuację. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że rozmawiamy z autentycznym pracownikiem, a nie oszustem.