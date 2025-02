CERT Orange ostrzega o loterii. Wiadomość od "NOTICE"

Link w treści prowadzi rzecz jasna do fałszywej strony internetowej , ale co ciekawe, CERT Orange podaje, że odnotował podobne SMS-y z linkiem do prawdziwej witryny Allegro. Można jednak zakładać, że miały wyłącznie charakter testowy ze strony oszustów. Jeśli odbiorca po kliknięciu linku trafił na stronę z formularzem wyboru banku, może być niemal pewny, że za chwilę padnie ofiarą wyłudzenia danych. Oszustwo można ostatecznie potwierdzić, sprawdzając URL na pasku - nie ma związku z Allegro.

W opisywanej kampanii oszuści wyłudzają jednocześnie dane logowania do banku, jak i kompletne numery karty płatniczej. Jak zwraca uwagę CERT Orange, cenną sugestią podczas rozpoznawania tego oszustwa jest nie tylko fałszywy adres WWW, ale i błędy językowe w napisach na stronie internetowej, do której prowadzi link z SMS-a.

Trzeba również podkreślić, że podejrzenia powinna wzbudzić już sama wiadomość od "NOTICE". Wykorzystywanie wątku nagrody, konieczności szybkiego działania i kliknięcia w załączony, skrócony link, to typowe elementy dla smishingu i wykorzystywanie socjotechniki, by uśpić czujność odbiorcy SMS-a i skusić go do podania danych.