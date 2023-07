ChatGPT pomoże stworzyć stronę internetową w Wix

Serwis Wix stawia na generator stron internetowych bazujący na sztucznej inteligencji. Co nie powinno być zaskoczeniem - wykorzystany zostanie do tego ChatGPT, który na bieżąco będzie prowadzić użytkownika Wix przez cały proces tworzenia strony - czytamy we wpisie blogowym. Film promocyjny sugeruje, że nowa funkcja może wprowadzić spore zamieszanie na rynku prostych, informacyjnych stron internetowych.