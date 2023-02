Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo. ChatGPT może namieszać

ChatGPT jako darmowe narzędzie świetnie radzi sobie z redagowaniem krótkich treści, przede wszystkim w języku angielskim. To wystarczy, by móc wysyłać maile z próbami oszustwa do milionów internautów na całym świecie. Co więcej, tłumaczenie wygenerowanych w ten sposób tekstów często bywa wyraźnie lepsze, niż ma to miejsce w przypadku tłumaczenia tekstu na przykład za pośrednictwem Tłumacza Google.