Opera wykorzysta ChatGPT. Będzie mniej czytania

Na oficjalnym blogu poświęconym przeglądarce Opera możemy przeczytać o planach wykorzystania sztucznej inteligencji do streszczania internetowych artykułów. Do przeglądarki ma trafić nowy przycisk "Shorten", czyli "Skróć", który pozwoli na filtrowanie treści z danego tekstu w celu pozyskania najważniejszych informacji.

- Opera wierzy, że dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji służącym do generowania tekstu, obrazu i dźwięku jak i niezliczonych innych form, stoimy u progu nowej ery kreatywności w sieci. To dlatego przekształcamy przeglądarkę, by pozwolić użytkownikom korzystanie z wszystkich zasobów i wykorzystanie ich pełnego potencjału w najlepszy możliwy sposób - powiedział Krystian Kolondra z Opera .

Biorąc pod uwagę, jak wiele treści pojawia się w sieci i jak długie one czasem bywają, przycisk do streszczania artykułów może być naprawdę pożądaną funkcją. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę popularność TikToka czy YouTube Shorts. Żyjemy w czasach, gdy krótkie treści lepiej trafiają do masowego odbiorcy, więc może to samo wydarzy się w kontekście artykułów. W każdym razie może to zwiastować koniec przekopywania się przez kolejne akapity, by dowiedzieć się, która niedziela będzie handlowa.