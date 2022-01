Chcesz pomóc w walce z rakiem? Zagraj w grę

Znana jest kolejność fragmentów DNA w zdrowych komórkach, ale nie wiadomo, jak zmieniła się ona w komórkach nowotworowych. Dlatego, jak wyjaśnia serwis IFL Science, tego typy mapy odgrywają istotną rolę w genomice, czyli w analizach genomów. Poważnym problemem jest ich wciąż niewystarczająca liczba oraz to, że tworzenie nowych map jest czasochłonnym i niezwykle wymagającym zadaniem.

Pracę nad grą trwały ponad dwa i pół roku. Zaangażowali się w nią zarówno naukowcy prowadzący badania nad rakiem z Centre for Genomic Regulation (CRG) oraz Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG), jak i specjaliści od tworzenia gier. Zdaniem ekspertów tego typu rozwiązanie pozwoli przezwyciężyć jedno z poważniejszych ograniczeń nauki, czyli ilość danych do przeanalizowania, a uczestnicy eksperymentu naukowego wniosą do niego swoje unikalne umiejętności i kreatywność.