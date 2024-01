Chciała zainwestować oszczędności. Ukradli jej 90 tys. zł

Nie jest dobrym pomysłem, by ufać "doradcom inwestycyjnym", którzy obiecują aż zbyt wysokie zyski. Przekonała się o tym 70-letnia mieszkanka powiatu bielskiego. Kobieta była przez pewien czas przekonana, że zainwestowane przez nią pieniądze zarabiają. Okazało się, że jest zupełnie inaczej.

Jak czytamy w informacji opublikowanej przez policję , mieszkanka powiatu bielskiego zainteresowała się reklamą internetową, która informowała o możliwości zainwestowania środków. Po otwarciu odnośnika kobieta uzupełniła znajdujący się na stronie formularz. Następnego dnia zadzwonił do niej "doradca inwestycyjny".

Pierwszym krokiem była inwestycja nieszczególnie dużej kwoty, bo 1,2 tys. zł. Miał być to warunek konieczny do rozpoczęcia inwestycji. W kolejnych tygodniach kobieta miała regularny kontakt z doradcą. Otrzymywała od niego informacje na temat rzekomych zysków z inwestycji. Miały to być niewielkie kwoty po kilka dolarów.