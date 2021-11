Kolejne rozmowy z konsultantem były dziwne. Często przerywał połączenia i dzwonił z innych numerów. Mając ciągle dostęp do telefonu ofiary, a co za tym idzie do jej konta bankowego, mógł czuć się swobodnie. Podczas ostatniej z rozmów z oszustem kobieta zorientowała się, że z jej konta bankowego jest właśnie wykonywany przelew, którego nie mogła zablokować.

Apelujemy, by pod żadnym pozorem nie instalować na swoich telefonach podejrzanych aplikacji. Często jest to sposób oszustów na uzyskanie dostępu do naszego telefonu, w tym do konta bankowego. Nie należy klikać w przesyłane przez nieznanych nadawców linki, ani udostępniać wrażliwych danych. Cyberprzestępcy nie próżnują.