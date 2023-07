Mężczyzna stracił 330 tys. zł. Fałszywy broker i kryptowaluty

Rzeczony "broker" skontaktował się z mężczyzną pod koniec maja 2023 r. Obiecał on, że pomoże on mężczyźnie zainwestować pieniądze w kryptowaluty. Udało mu się zachęcić 59-latka do założenia konta na wskazanej platformie i wpłacenie 200 dolarów jako startowej inwestycji. W ciągu półtora tygodnia kwota wzrosła do 400 dolarów.