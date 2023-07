Chciała kupić akcje. Nie spodziewała się konsekwencji

Cyberprzestępcy ciągle dają się nam we znaki. Przekonała się o tym 64-latka z Trzebnicy, która dała się nabrać na podstęp. Kobieta natknęła się w mediach społecznościowych na reklamę zachęcającą do zainwestowania w akcje giełdowe. Oferta była korzystna, więc kobieta otworzyła ogłoszenie i podała swoje dane kontaktowe.

W trakcie rozmowy mężczyzna przesłał 64-latce link do pobrania "specjalnej aplikacji do obsługi platformy". W rzeczywistości było to oprogramowanie, które umożliwia zdalną obsługę pulpitu. Dzięki temu oszust mógł śledzić każdy ruch kobiety.