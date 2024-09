Cobian Reflector - darmowy program do backupu danych

Cobian Reflector to godne polecenia narzędzie przeznaczone do synchronizacji i archiwizacji danych, które udostępnione zostało bezpłatnie zarówno do zastosowań domowych, jak również komercyjnych. Stworzone ono zostało jako następca popularnego Cobian Backupa z wykorzystaniem nowych technologii i algorytmów w celu poprawy wydajności działania.