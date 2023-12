Cobian Backup: Jak stworzyć kopię zapasową danych?

Cobian Backup to popularne narzędzie przeznaczone do synchronizacji i archiwizacji danych zapisanych na dysku komputera. Pomimo bardzo prostego na pierwszy rzut oka interfejsu graficznego, oferuje funkcje, których nie powstydziły by się jego komercyjne odpowiedniki. Cobian Backup pozwala stowrzyć kopię zapasową danych, którą w razie potrzeby skompresujemy i zaszyfrujemy. Przydatną opcją okazać się może również harmonogram zadań, dzięki któremu zautomatyzujemy operacje.