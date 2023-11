Cyberataki na sieć dystrybucji. Jak się chronić?

Sieci dystrybucji to często obierane przez hakerów cele ataków. Sytuacje pogarsza trwający na terenie Ukrainy konflikt. Według danych Check Point Research, w ciągu jednego roku (2022 vs. 2023) liczba ataków na infrastrukturę użyteczności publicznej w Polsce wzrosła aż pięciokrotnie. Eksperci z tej firmy zauważają, że infrastruktura krytyczna jest na celowniku cyberprzestępców od dłuższego czasu. W 2021 r. prawie 14 proc. wszystkich cyberataków w naszym kraju dotyczyło sektora energetycznego.

Badanie przeprowadzone przez Schneider Electric wykazało, że 40 proc. specjalistów odpowiedzialnych za kwestie energii i usług użyteczności publicznej uważa cyberataki za jedno z największych zagrożeń. Sieci elektroenergetyczne są bowiem potencjalnym celem ataków na ogromną skalę. Wynika to z wielkości szkód, które mogą spowodować oraz ze względu na różnorodność możliwych metod ich przeprowadzenia.

Systemy dystrybucji energii elektrycznej są uznawane za infrastrukturę krytyczną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Jak pokazują analizy Światowego Forum Ekonomicznego, cyberatak na sektor energetyczny to skuteczny sposób na sparaliżowanie gospodarki i zdestabilizowanie bezpieczeństwa narodowego. Przerwy w dostawach prądu mogą paraliżować całe regiony.

Wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci w wyniku cyfryzacji sektora energetycznego i rozwoju Internetu rzeczy sprawia, że sieci dystrybucji energii elektrycznej są coraz bardziej powiązane ze sobą na wielu płaszczyznach. Każdy nowy system i urządzenie dodają jednak kolejną potencjalną warstwę ataku. Sieć stała się bardziej złożona, dynamiczna, zautomatyzowana i rozproszona geograficznie, co stworzyło więcej słabych punktów do wykorzystania przez cyberprzestępców.