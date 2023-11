Potężna broń irańskiej grupy cyberszpiegowskiej. Jej członków trudno namierzyć

LionTAIL można porównać do tajnej broni Scarred Manticore. To zaawansowane technologicznie narzędzie szpiegowskie, które wykorzystuje niestandardowe moduły ładujące i specjalne kody przechowywane w pamięci komputera. Dodatkowo, przejmuje sterownik HTTP.sys, wykorzystując jego ukryte funkcje, co pozwala Scarred Manticore przeprowadzać cyberataki bez wzbudzania podejrzeń, wtapiając się w normalną aktywność sieciową. Działają jak cyfrowy kameleon, niezauważalnie przemieszczając się po sieci.