Czym jest firewall i jakie korzyści niesie?

Zapora typu firewall posiada wbudowane mechanizmy, według których skanuje ruch sieciowy. Zawierają one odpowiednie reguły, które określają, jakie połączenie można realizować, a które z jakiegoś powodu powinno zostać zablokowane. Analiza danych pozwala zatem na wczesne przerwanie połączenia, które może generować ryzyko zainfekowania komputera lub na przykład wycieku danych.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje zapór sieciowych. Pierwszy z nich to firewalle filtrujące. Ich zadaniem jest wspomniane filtrowanie wszystkich pakietów sieciowych zgodnie z założonymi mechanizmami. Jeśli któryś z pakietów nie spełnia wymagań – zostaje zablokowany.

Drugim rodzajem zapór sieciowych są zapory pośredniczące, zwane też proxy. Ich zadaniem jest przeniesienie połączenia do środowiska zewnętrznego. To nie komputer nawiązuje bezpośrednie połączenie ze wskazaną stroną internetową, a serwer pośredniczący.

Zapora sieciowa nie zastąpi programu antywirusowego, ale może stanowić dla niego dobre uzupełnienie. Kontrolując ruch sieciowy, możemy dodatkowo zadbać o to, by na nasz komputer czy serwer nie dostały się m.in. programy nieznanego pochodzenia, które mogą posłużyć przestępcom na przykład do wykradnięcia danych z urządzenia.