Wyciek danych ALAB. Sprawdź, czy twoje dane też wykradziono

ALAB to jedna z największych sieci laboratoriów w Polsce. Składa się na nią ponad 70 laboratoriów i 620 punktów pobrań. Duża liczba placówek łączy się bezpośrednio z dużą liczbą osób korzystających z usług firmy. Grupa hakerska, która twierdzi, że ponosi odpowiedzialność za atak, opublikowała w sieci 6 GB plików, czyli ok. 55 tys. dokumentów i dane ok. 50 tys. klientów sieci.