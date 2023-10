Czym jest CaaS? Nowe podejście do tworzenia oprogramowania

CaaS (ang. Containers as a Service, kontenery jako usługa) to model dostarczania usług w chmurze, który oferuje klientom możliwość zarządzania i wdrażania skonteneryzowanych aplikacji i klastrów. Kontenery to izolowane jednostki, które zawierają kod, środowisko uruchomieniowe, konfigurację i biblioteki systemowe, dzięki którym są one przenośne między różnymi środowiskami.