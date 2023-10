Jak działa dwuskładnikowe uwierzytelnienie i jakie płyną z tego korzyści?

W praktyce proces logowania 2FA polega zazwyczaj na wpisaniu loginu i hasła w danym serwisie w taki sam sposób, jak ma to miejsce w standardowych rozwiązaniach. Różnica polega jednak na tym, że zanim użytkownik otrzyma dostęp do treści, musi skorzystać z drugiego urządzenia, które potwierdzi jego tożsamość. Może odbyć się to na przykład przy użyciu kodu SMS wysłanego na telefon komórkowy. Inną możliwością jest zatwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej (rozwiązanie to bywa stosowane w bankowości elektronicznej).

Aby cyberprzestępca uzyskał dostęp do treści chronionych przy wykorzystaniu metody logowania dwuetapowego, musiałby albo wykraść czynnik posiadania, na przykład telefon komórkowy, albo przejąć nad nim kontrolę. To właśnie dlatego cyberprzestępcy często nakłaniają potencjalne ofiary przestępstw na instalowanie na smartfonach aplikacji do zdalnej obsługi pulpitu. Pozwala ona w łatwy sposób odczytać informacje z urządzenia i wykorzystać je na szkodę pokrzywdzonej osoby.

Przede wszystkim należy zadbać o to, aby nikt nie wszedł w posiadanie informacji dotyczących logowania się na konto. Login, hasło czy numer PIN powinny być znane wyłącznie osobom, które są upoważnione do korzystania z danego konta czy platformy. Po drugie – urządzenie, które służy do autoryzacji, musi być odpowiednio zabezpieczone. Telefon powinien mieć odpowiednio długie, regularnie aktualizowane hasło. Jeśli smartfon służy do potwierdzania tożsamości, powinniśmy szczególną uwagę poświęcać na to, by go nie zgubić – nie zostawiać bez kontroli i nie tracić go z zasięgu wzroku jeśli znajdujemy się poza domem.