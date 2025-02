Czytelniczka dostała SMS: "P0twierdź sprzedaż"

Oszustwo "na OLX" to stale wykorzystywany schemat przez atakujących. Wszystko zaczyna się od SMS-a przygotowanego na różne sposoby i przykład właśnie takiej wiadomości dostała jedna z naszych czytelniczek. "P0twierdź sprzedaż" - brzmi komunikat, który dostała zaraz po wystawieniu produktu.

Do naszej czytelniczki dotarł typowy przykład SMS-a, który wpisuje się w schemat oszustwa "na OLX". Chwilę po wystawieniu przedmiotu na sprzedaż, otrzymała wiadomość, która udaje automatyczny komunikat z serwisu i zachęca do kliknięcia linku. Treść to jedynie "P0twierdź sprzedaż" - cyfra 0 zamiast litery o jest nieprzypadkowa.

Oszuści próbują w ten sposób oszukać systemy wychwytywania tego typu przekrętów na poziomie operatorów i jak widać udaje im się to. Dodatkowo zmieniony nadpis w miejscu nadawcy SMS-a to "Olx info", co ma zwiększyć wiarygodność komunikatu.

Fałszywa wiadomość SMS © dobreprogramy

Kluczowy jest oczywiście sam link, którego kliknięcie przeniesie odbiorcę na fałszywą stronę. Tutaj pod pretekstem potwierdzenia sprzedaży i "odbioru pieniędzy", zostaną wyłudzone dane logowania do bankowości lub kompletne numery karty płatniczej. To otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy z konta bankowego.

Przykład SMS-a od naszej czytelniczki to kolejne potwierdzenie zautomatyzowanego działania po stronie oszustów. Podobna wiadomość może zostać wysłana już kilka chwil po wystawieniu ogłoszenia. Przypominamy, żeby nie reagować na takie SMS-y i pamiętać o możliwości zgłaszania podejrzanych wiadomości do zespołu CERT Polska pod numerem 8080 w celu przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa.

Sprzedając na OLX lub w dowolnym innym serwisie z ogłoszeniami, warto śledzić historię zamówień i sprzedaży wyłącznie w oficjalnych aplikacjach i po zalogowaniu do serwisu na stronie internetowej, co do zasady nie ufając SMS-om oraz e-mailom, które już na pierwszy rzut oka nie wyglądają na autentyczne. W opisywanym przypadku uwagę powinien zwrócić choćby sam link, który nawet nie próbuje udawać, że jest autentycznym adresem prowadzącym na jakąś podstronę związaną z OLX.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl