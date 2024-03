"Dłubiesz" w telefonie? Google po cichu zablokuje ci wiadomości

Google nie chce, żebyśmy zbyt mocno "dłubali" przy swoich telefonach. Według redakcji serwisu 9to5google.com użytkownicy smartfonów ze zrootowanym systemem Android mają problemy z wysyłaniem wiadomości. Mianowicie – w podstawowej aplikacji do wysyłania wiadomości nie działają czaty RCS .

Użytkownicy, którzy zdecydowali się na zdjęcie ograniczeń ze swoich smartfonów przez rootowanie, nie mogą odbierać ani wysyłać wiadomości RCS. Z przytoczonych przykładów wynika, że wiadomości, zamiast wysłać się do odbiorcy, po prostu znikają, a użytkownicy nie otrzymują żadnych komunikatów, które potwierdzałyby, że aplikacja nie działa tak, jak powinna.

W związku z tym mogą nawet nie wiedzieć, że nie docierają do nich wysyłane wiadomości. Co ciekawe, w przypadku próby skorzystania na zrootowanym urządzeniu z Portfela Google, użytkownik dostaje komunikat, który informuje go, że nie może tego zrobić ze względów bezpieczeństwa.