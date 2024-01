Czat RCS z numerem 609567238. Można zainfekować telefon

Wiadomość RCS o treści "Został zatrzymany, ponieważ na paczce nie było numeru ulicy" może trafić do każdego. Ktoś nieudolnie podszywa się pod Pocztę Polską, w treści załączając skrócony link do spreparowanej strony InPostu. W tym przypadku wiadomość wysłano z numeru 609567238.

Dziwny czat RCS rozpoczęty od takiej wiadomości to nic innego, jak typowy phishing. Oszuści w ostatnim czasie wyjątkowo często próbują podszywać się pod Pocztę Polską - mimo, że okres świątecznych zakupów dawno już minął, a to on sprzyja roztargnieniu odbiorców, którzy mają dać się nabrać na taki schemat ataku.

Wiadomość RCS z numeru 609567238 to kolejny przykład tego rodzaju - nadawca próbuje zasugerować odbiorcy rzekomej paczki, że ten musi podjąć jakieś działania, by dostawa doszła do skutku. Atakujący sam przy tym nie do końca wie, pod kogo chciałby się podszyć. W treści pojawia się "Poczta Polska", ale sam link prowadzi już do strony próbującej udawać formularz "InPostu" - to nie pierwszy przypadek tego rodzaju w ostatnim czasie, który trafił do naszej redakcji.

Oczywiście taka wiadomość i docelowa strona to nic innego jak próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Link prowadzi do spreparowanego formularza, przed którym ostrzegają mechanizmy zabezpieczające w samej przeglądarce. W tym przypadku trudno więc dać się oszukać, ale gdyby ktoś dotarł na docelową stronę bez sprzeciwu przeglądarki, w formularzu zostałby poproszony o dane karty lub logowania do banku - na przykład pod pretekstem potwierdzenia tożsamości.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W ten sposób login i hasło trafiają w ręce oszustów, a od tego momentu kradzież pieniędzy to tylko formalność. Niedawno przekonała się o tym 27-latka, która straciła w podobny sposób ponad 300 tysięcy złotych. Alternatywą jest również nakłonienie ofiary do instalacji spreparowanego oprogramowania, na przykład do śledzenia przesyłki. Wówczas można być pewnym, że telefon zostanie zainfekowany, co może prowadzić do przejęcia danych czy treści SMS-ów.

Oczywiście wiadomość RCS z numeru 609567238 to jedynie przykład. Trzeba pamiętać, że atakujący regularnie zmieniają numery wykorzystywane do ataków, by uniknąć podejrzeń. Otrzymywane podejrzane wiadomości warto od razu zgłaszać do analizy bezpieczeństwa pod numer 8080. Jeśli dziwne wiadomości przychodzą regularnie z jednego numeru, kolejnych można uniknąć - dodając dany numer do tzw. czarnej listy.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl