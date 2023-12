Według warunków ugody firma Alphabet Google ma wpłacić 630 milionów dolarów na fundusz ugodowy dla konsumentów i 70 milionów na fundusz, który zostanie oddany do dyspozycji władz stanowych. Do porozumienia przystąpiły wszystkie stany USA oraz ich terytoria zależne, takie jak Portoryko i Wyspy Dziewicze. Ugoda została zawarta już we wrześniu, lecz jej warunki dopiero teraz zostały ujawnione opinii publicznej.

Google został oskarżony o niezgodne z prawem ograniczenia w aplikacji Play, będącej sklepem do pobierania innych aplikacji na telefony wyposażone w system Android. Według oskarżenia pobierał on też niepotrzebne opłaty dodatkowe za dokonywanie w aplikacji transakcji. Głównym zarzutem było to, że działania firmy mają naturę antykonkurencyjną, co nie sprzyja konsumentom.