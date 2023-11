SMS z kierunkowego +44. Czytelnik stracił prawie 3 tys. złotych

W konsekwencji raz jeszcze przypominamy o problemie i apelujemy o rozwagę . Jak niedawno ostrzegała sama Poczta Poczta , trwa kampania phishingowa, w ramach której do Polaków mogą trafiać fałszywe SMS-y wysyłane z numerów z kierunkowymi +44 lub +66 . Długa treść wiadomości sugeruje, że rzekoma paczka nie może zostać dostarczona z uwagi na błędny adres, który można wskazać klikając łącze z SMS-a.

Na tym przykładzie raz jeszcze przypominamy, że cyberprzestępcy nie mają skrupułów i masowo wysyłają spreparowane SMS-y do wszystkich, licząc na łatwy zysk. Przedświąteczne rozkojarzenie niestety tylko sprzyja machinalnemu reagowaniu na SMS-y i ściąganiu na siebie kłopotów, które może być trudno rozwiązać. Warto dodać, że SMS-y wysyłane z numerów +44 lub +66 to tylko przykłady. Podobne wiadomości mogą być wysyłane także z innych numerów lub z podrobionym polem identyfikatora, a wówczas trafiać na przykład do autentycznych wątków z SMS-ami z OLX.