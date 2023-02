Wiadomość SMS: "kliknij niebieski przycisk Dalej"

Do naszej redakcji trafiło kolejne zgłoszenie fałszywego SMS-a i nowy scenariusz ataku "na OLX". Ktoś nadal poszywa się pod znany serwis z ogłoszeniami i wysyła wiadomości SMS, które trafiają do autentycznych wątków w smartfonie. Odbiorca może dać się łatwo nabrać, że faktycznie kontaktuje się z nim serwis. Treści SMS-ów mogą być różne, ale zwykle bywały krótkie, by szybko zachęcić potencjalną ofiarę do kliknięcia fałszywego linku. Tym razem jest inaczej, ale efekt taki sam - próba kradzieży pieniędzy.