SMS o sprzedaży: "Potwierdź i otrzymaj pieniądze"

SMS o sprzedaży przedmiotu z serwisu OLX może trafić do każdego. Wiadomości skonstruowane są tak, by wpadały w oryginalne wątki z komunikatami z serwisu. Odbiorca SMS-a może więc machinalnie uznać, że wiadomość jest prawdziwa i zechcieć kliknąć link, ale to błąd.

Łącze z takiego SMS-a prowadzi bowiem do spreparowanego formularza logowania do bankowości elektronicznej, gdzie pod pretekstem "otrzymania pieniędzy" za towar, ofiara będzie chciała wpisać swój login i hasło do banku. Oszuści przejmują te dane, a następnie w tle logują się na autentyczne konto bankowe i próbują przelać oszczędności na swoje konto. Jeżeli potrzebny jest jednorazowy kod z SMS-a, ofiara zostanie o niego poproszona w formularzu i jeśli nie przeczyta dokładnie treści wiadomości w telefonie - przypieczętuje kradzież pieniędzy z własnego konta bankowego.

Poniższa wiadomość SMS tego typu to zgłoszenie od naszej czytelniczki Karoliny, ale warto pamiętać, że to tylko przykład. Podobne oszustwa SMS-owe z wizerunkiem OLX w tle opisujemy regularnie, a niemal każde z nich związane jest z nieco inną treścią SMS-a. Analizując otrzymaną wiadomość trzeba więc być wyczulonym zwłaszcza na załączone linki i podobny pretekst - pomijając oczywiście, że OLX z założenia nie komunikuje się w ten sposób ze swoimi klientami, a status sprzedaży można śledzić m.in. po zalogowaniu do serwisu z poziomu komputera czy aplikacji mobilnej.

Przykładowy fałszywy SMS "od OLX" © dobreprogramy

Apelujemy do wszystkich, aby otrzymywane wiadomości SMS traktować z dużą dozą niepewności, a jeśli treść sugeruje konieczność podjęcia szybkich działań, by osiągnąć jakąś korzyść - z góry zakładać, że to próba wyłudzenia danych, a ostatecznie kradzieży. A analogiczny sposób ofiarą oszustwa można paść podczas rozmowy telefonicznej. Dzwoniący, który sugeruje możliwość szybkiego zysku (na przykład dzięki inwestycji w kryptowaluty) najpewniej nie ma dobrych zamiarów, co ostatecznie doprowadzi do wyprowadzenia środków z naszego konta bankowego.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl