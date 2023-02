SMS z numeru 790302651. Niczego nie zyskasz

Wiadomość SMS o kuponie do Żabki z numeru 790302651 to kolejny przykład oszustwa, w którym atakujący liczy na machinalne kliknięcie łącza z treści. Skrócony link prowadzi zwykle do spreparowanego formularza, gdzie wyłudzane są dane osobowe ofiary, a nawet login i hasło do bankowości elektronicznej. Jeśli odbiorca wiadomości nie zorientuje się, że SMS to pułapka, może w ten sposób stracić życiowe oszczędności.