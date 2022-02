Dostałeś SMSa o dopłacie do paczki? Uważaj, to może być oszustwo

CSIRT KNF, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, zauważył, że Polaków po raz kolejny zalała fala fałszywych SMSów z informacją o dopłacie do paczki. Oszuści, wykorzystując wizerunek firmy InPost próbują przekonać odbiorców wiadomości do kliknięcia w link, prowadzący do witryny wymuszającej podanie wrażliwych danych. Wchodząc w niego, możemy narazić się na poważne problemy, w tym utratę pieniędzy.