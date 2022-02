Dzwoni "telefon z banku"? Po takich słowach lepiej się rozłącz

W praktyce ze strony rzekomego bankowca padają więc często sugestie, że właśnie zablokowano ważną transakcję, ktoś wziął pożyczkę na dane ofiary lub zrobił duży przelew i konieczne jest szybkie działanie , aby zabezpieczyć pieniądze na koncie. Wystraszona ofiara (przekonana, że jej pieniądze są zagrożone) może w pośpiechu zacząć wykonywać polecenia przez telefon, a to dopiero te działania prowadzą do utraty środków.

Oszuści proszą zwykle o podanie loginu i hasła do bankowości, odczytywanie kodów z SMS-ów uwierzytelniających oraz instalację aplikacji zdalnego dostępu do komputera czy smartfonu. Takie programy to na przykład AnyDesk czy TeamViewer i mają swoje zastosowania, ale zdecydowanie nie są potrzebne do kontaktu z pracownikiem z banku, tym bardziej, jeśli w praktyce ktoś tylko się pod niego podszywa.

Wszystkie takie prośby najlepiej jest ignorować, a rozmowę jak najszybciej zakończyć. Jednocześnie chwilę potem można wykonać z własnego telefonu połączenie do banku, by podjąć dokładnie ten sam temat i ustalić, czy rzeczywiście istnieje jakieś zagrożenie dla środków. Tylko dzwoniąc samemu do banku można mieć bowiem pewność, że dodzwonimy się do właściwej osoby. Dzwoniący do nas mogą się podszywać pod numer infolinii, co technicznie jest możliwe.